OTSEPILT ja -BLOGI | Pressikonverentsil annavad energeetikateemadel aru Michal, Kallas, Hartman ja Ligi

Kristina Kallas kritiseeris eelmisel nädalal, et kliimaministeeriumiga on viimasel ajal palju probleeme, lonkab nii ajagraafik kui analüüside sisu. Läänemets aga nentis, et Alendri vastutusalast tuleb infot napilt ja viivitusega. Alender ise aga väidab, et valitsus on saanud korrektseid ja professionaalsete partnerite poolt tehtud arvutusi.