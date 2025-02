Lõuna-Korea luure: Põhja-Korea näib olevat saatnud Venemaale lisasõdureid

„Näib, et on toimunud täiendavate sõdurite saatmine, aga nende arvu veel uuritakse,“ lisas Gukjeongwon.

Yonhapi sõnul teatati ajakirjanduses varem, et 1000-3000 Põhja-Korea sõdurit transporditi jaanuaris ja veebruaris Vene kaubalaevade ja sõjaväelennukitega Kurski oblastisse. Pärast seda teadet ütlesid Lõuna-Korea sõjaväeametnikud, et on tuvastatud märke, et Põhja-Korea on saatnud sel aastal Venemaale juurde üle tuhande sõduri.