Zelenskõi kinnitas, et kohtub homme Trumpiga ja allkirjastab maavarade kokkuleppe

„Meie meeskonnad töötavad Ameerikaga, me valmistume läbirääkimisteks juba sel reedel. Kokkulepe Ameerikaga. Toetus meie riigile ja inimestele. Rahu ja julgeoleku garantiid – see on võti selleks, et Venemaa ei hävitaks enam teiste rahvaste elu. Kohtun president Trumpiga. Minu ja meie kõigi jaoks maailmas on tähtis, et Ameerika toetus ei peatuks. Teel rahule on vaja jõudu,“ ütles Zelenskõi.