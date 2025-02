VIDEO | Trump: Ukraina võib NATO-ga liitumise ära unustada

Trump ütles, et Euroopa asi on pakkuda Ukrainale julgeolekutagatisi.

„Ma ei kavatse anda suuremaid julgeolekutagatisi. Me laseme Euroopal seda teha, sest Euroopa on Ukraina naaber, kuid me hoolitseme selle eest, et kõik läheks hästi. Ja nagu teate, hakkame tegema haruldaste muldmetallide osas Ukrainaga tõeliselt koostööd. Vajame väga haruldasi muldmetalle. Neil on suurepärased haruldased muldmetallid,“ ütles Trump.

„Tehing, mida me teeme, toob meile suure rikkuse. Me saame kulutatud raha tagasi ja loodame, et suudame selle ära lahendada,“ väitis USA president.

Veel kordas Trump Kremli narratiivi, justkui oleks Ukraina soov NATO-ga liituda sõja põhjuseks. Kui Trumpilt küsiti võimaliku leppe kohta, siis ütles ta, et Ukraina liitumine NATO-ga ei kuulu selle hulka.

„NATO võite ära unustada,“ ütles Trump. „Ma arvan, et see on tõenäoliselt põhjus, miks kogu see asi (sõda – toim) algas.“

Eile kirjutas Financial Times, kuidas Ukraina kiitis heaks maavaraleppe USA-ga. Kyiv Independent teatas, et lähiajal reisib president Volodõmõr Zelenskõi selle kinnitamiseks USA-sse. Väidetavalt võib visiit toimuda juba reedel.

Dokumendi järgi loovad USA ja Ukraina ühiselt fondi Ukraina ülesehituse rahastamiseks ning fondi varad lähevad mõlema riigi kaasomandisse. Varad tulevad kõigist uutest tuluallikatest, mis on seotud Ukraina riigile kuuluvate maavaradega (mineraalid, fossiilkütused ja muu) ja nendega seotud taristuga. Uute kaevanduste pealt teenitud varadest läheb fondi arvele edaspidi 50%, ent praegu olemasolevaid kaevandusi kokkulepe ei puuduta.

Varade kasutamist hakkavad riigid juhtima ühiselt. Täpset varade jaotust hakatakse käsitlema eraldi lepingus, mis sõlmitakse hiljem ning arvestades mõlema poole sisulist panust ülesehitusse. Kumbki riik ei tohi oma osalust fondis teistele pooltele edasi anda.

Julgeolekuteemat mainitakse dokumendis vaid kaudselt või möödaminnes.

Veel ütles Trump valitsuskabineti istungil, et EL-i importtollide määr saab olema 25 protsenti ning et tollitariifid Kanadale ja Mehhikole jõustuvad aprilli alguses.

