INTERVJUU | Kristina Kallas TI-hüppest: me kas kohaneme ja areneme või jääme ajale jalgu

Minister nendib Delfile antud intervjuus, et praegu ei saa veel öelda, et ollakse täielikult valmis ja teatakse täpselt, mis 1. septembril matemaatika- või keemiatunnis gümnaasiumis toimuma hakkab. Ka selle tegelik mõju õppimisele ning õpiväljunditele selgub alles siis, kui TI-d praktikas rakendama hakatakse. Kuid Kallas on kindel, et tehisintellekt tuleb õppeprotsessi integreerida.