VIDEO | ETV saates moraalimajakaks kehastunud Helle-Moonika Helme Facebooki kontolt nähtub muu

Sel nädalal eetrisse läinud „Impulsi“ saates arutleti, kas vaenukõne peaks Eestis olema karmimalt karistatud ja kus on sõnavabaduse piirid. EKRE on vaenukõne seaduse vastu võtmise vastu. Nad on süüdistanud, et see oleks valitsuserakondade poolt tsensuuri kehtestamine. Külalisteks olid Tarmo Jüristo, Kertu Moppel, Helle-Moonika Helme ja Lavly Perling.