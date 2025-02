Pärnu linnapea Romek Kosenkranius liitub Reformierakonnaga

Reformierakonna ridades soovib Kosenkranius anda oma panuse selleks, et Pärnu ja Tallinna vahel asuv Via Baltica muutuks neljarealiseks maanteeks. „Pärnus on olemas juba rahvusvaheline sadam ja 2+2 teelõike on Pärnu ümbruses ehitatud. Kuid Via Baltica on Eesti kõige olulisem kaubandustee ning selle neljarealiseks ehitamine peab saama nii Pärnu kui valitsuse suureks eesmärgiks,“ sõnas Kosenkranius.Teine Reformierakonna ja Kosenkraniuse prioriteet saab olema eelmisel aastal kehtestatud parkimiskorra muutmine — see kohtleb Pärnu maakonnast tulijaid erinevalt võrreldes linlastega.