Rumeenia politsei viis endise Vene-meelse presidendikandidaadi Georgescu ülekuulamisele

„Călin Georgescu kavatses esitada uuesti oma presidendikanditatuuri. Umbes 30 minutit tagasi peatas süsteem ta liikluses ja ta viidi peaprokuratuuri ülekuulamisele! Kus on demokraatia, kus on partnerid, kes peavad demokraatiat kaitsma?“ kirjutati Georgescu Facebooki kontol, vahendab Politico.

Kohe kui politsei täna hommikul tegutsema asus, kuulutas Georgescu, et läbiotsimiste eesmärk on blokeerida tema uuesti presidendiks kandideerimine.

Rumeenia kriisile on õli tulle valanud USA uue administratsiooni juhtivad tegelased, kes on väitnud, et Rumeenia kriis on näide selle kohta, kuidas Euroopa demokraatiat ja sõnavabadust maha surub. Rumeenia põhiseaduskohtu mõistis Müncheni julgeolekukonverentsil hukka USA asepresident JD Vance.