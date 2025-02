Probleem püsib. Riik pole siiani suutnud võimalikku sõltuvust tekitavate rahustite ohjeldamatule väljakirjutamisele piiri panna

Psühhiaatrid tunnevad muret, et Eestis on endiselt probleeme ravimisõltuvusega. Veidi enam kui aasta eest küll muudeti ravimite väljakirjutamise määrust, ent siiani on patsiente, kes jäävad rahusteid ja uinuteid pikaks ajaks tarvitama ning neid kirjutatakse välja ka üle 65-aastastele patsientidele, kuigi see on enim ohustatud vanusegrupp.