„[Prantsusmaa president Emmanuel] Macron teatas Washingtonis kiire vaherahu ja nende rahuvalvejõudude sisseviimise vajadusest ning siis pidavat räägitama territooriumidest, inimeste saatusest, teistest reguleerimise põhimõtetest. See on kavalus. Ei saa minna kokkuleppele, mis on suunatud üheainsa eesmärgi saavutamisele – pumbata Ukraina taas relvi täis,“ lausus Lavrov.

„On olnud ideid, et jätame kokkupuutejoone – see on Vene oma ja see Ukraina oma. Esiteks, meil on konstitutsioon, mis põhineb inimeste tahteväljendusel. Ja teiseks, see, mis Ukrainast alles jääb, tuleb samuti rassistlikest seadustest vabastada, sinna jäävad ka inimesed, kellel on mugavam rääkida vene keeles ja kes tahavad säilitada oma vene kultuuris kasvatatud esivanemate traditsioone. Seetõttu selliste lihtsustatud mehaaniliste viguritega nagu vägede paigutamine ei pääse, tuleb rääkida esmapõhjustest,“ ütles Lavrov Interfaxi vahendusel.