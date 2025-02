Inseneeria: tulevikueriala, mis viib maailma tippu

Üks suurepärane näide sellest, kuidas inseneeria võib avada uksi rahvusvahelisse tippmaailma, on Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) masinaehituse tudengi Robert-Juss Soe teekond. Noormees oli Formula Student Team Tallinna tudengivormeli dünaamika kapten, ta on võitnud 2024. aastal Eestit esindades TTK tiimiga Prantsusmaal rahvusvahelise viieteljeliste CNC-pinkide võistluse Clash of Trades ning alustas äsja tööd Šveitsis vormel 1 meeskonnas Stake F1 Team Kick Sauber.

Praktiline lähenemine ja selged sihid

Masinaehituse eriala valik ei olnud tema jaoks alguses ilmne. Pärast Nõo Reaalgümnaasiumi lõpetamist oli laual mitu valikut: matemaatika, informaatika ja masinaehitus. Kuigi esmalt proovis ta informaatikat, leidis ta, et praktilisem ja inseneeriale suunatud õpe on see, mis teda tõeliselt köidab. Nii jõudiski ta Tallinna Tehnikakõrgkooli, kus praktiline inseneeriaõpe avas talle uksed kiiremini, kui ta oleks osanud arvata.

Tudengivormelist vormel 1 tiimi

Tänu TTK praktilisele õppele ja aktiivsele osalusele tudengivormeli projektis sai noor insener oma ala tippspetsialistide kõrval käe valgeks. Just see kogemus avas talle võimaluse kohtuda õigete inimestega ja lõpuks maanduda tööle maailma ühte mainekamasse vormelitiimi – Sauberisse. Lihtsustatult jaguneb noore inseneri töö sealses vormelitiimis kaheks: rehvimudeli arendustööd ja rajaäärse tiimi abistamine. Esimene neist tähendab kontoris arendustöödega tegelemist – selleks, et simulaatoris oleks kõige täpsem mudel. Teine pool tööst hõlmab võistluste meeskonnale rehvipoolsete sisendite loomist. „Näiteks eelmise aasta võistluse kokkuvõte, milline rehv saab teoreetiliselt piiravaks kulumiste mõttes, eeldatava rehvi n-ö eluea pikkused ja kulumisastmed jms tegurid,“ rääkis Robert-Juss Soe. „Seega kõik, mida koolis ja tudengivormeli tiimis õppisin, on osutunud ülioluliseks. Praktiline lähenemine aitab kiiremini lahendusi leida ja mõista, kuidas erinevad süsteemid omavahel seotud on. Samuti leian, et tänu TTK praktilisele õppele oli minu töökeskkonda kohanemine oluliselt kiirem kui teistel töökaaslastel, kellel on rohkem teoreetilisi teadmisi.“