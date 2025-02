„Natsionaalsotsialismi sõbralik nägu“. AfD fraktsiooni kaasati kaks skandaalset tegelast, selle mõistis hukka Auschwitzi komitee

2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste kampaania ajal keelati Krah’l avalik esinemine, sest ta ütles: „Ma ei ütle kunagi, et igaüks, kes kandis SS-i vormiriietust, oli automaatselt kurjategija.“ Krah pidi lisaks AfD juhatusest lahkuma. Pärast Euroopa Parlamendi valimisi visati AfD välja Euroopa Parlamendi paremäärmuslike erakondade fraktsioonist.

Ka Helferich on probleemsete avalduste tõttu erakonnasiseselt konfliktidesse sattunud. Muu hulgas on ta nimetanud ennast „natsionaalsotsialismi sõbralikuks näoks“. Nordrhein-Westfaleni liidumaalt pärit Helferich valiti Bundestagi juba 2021. aastal. Siis oli aga vastuseis fraktsioonis nii suur, et teda sinna ei võetud.