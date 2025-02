KOGEMUS | LaMemme Pizza & Pasta restoran spetsialiseerub käsitsi valmistatud Itaalia roogadele

Mul oli au esimest korda elus proovida kaheksajalga. Tundmatud mereelukad on mind alati hirmutanud ja pean tõdema, et ta nägi minu jaoks siiski pisut ebaapetiitne välja. Kui aga julguse kokku võtsin ja seda proovisin, sain aru, miks See paljude lemmik on. Roog oli hõrk ja pehme ning parajalt maitsekas. Isegi saba julgesin ära süüa!