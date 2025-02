Elon Musk esitas USA riigitöötajatele uue ultimaatumi ja keegi ei saa aru, mida teha tuleb

Suur segadus on tabanud kogu USA föderaalbürokraatiat. Mõned asutused soovitavad oma töötajatel Muskile vastata, mõned mitte, vahendab Reuters.

Eile lahkus Muski niinimetatud valitsuse tõhususe ministeeriumist ( DOGE ) 21 töötajat, kes ütlesid, et keelduvad edaspidi kärpimisele kaasa aitamast.

„Me ei kasuta enda kui tehnoloogide oskusi selleks, et seada ohtu valitsuse tuumiksüsteemid ja ameeriklaste delikaatsed andmed või lammutada kriitilise tähtsusega avalikud teenused,“ teatasid töötajad oma avalikustatud lahkumisavalduses.

Need töötajad, kelle hulgas on andmeteadlasi, tootejuhte ja IT-osakonna juht, palgati Ühendriikide digitaalteenistusse enne, kui Musk selle üle võttis ja DOGE-ks ümber nimetas.

See töölt lahkumine suurendas Muski meilitsi saadetud nõudmisega seotud draamat. Valitsusasutuste töötajatele saadetud kirjas nõuti, et nad teeksid esmaspäevaks kokkuvõtte oma eelmise nädala saavutustest. Musk kinnitas X-is, et vastamata jätmine tähendab töökoha kaotust.