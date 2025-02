VIDEO | Tšiilit tabas pea üleriigiline elektrikatkestus. Valitsus kehtestas liikumiskeelu ja saatis tänavale sõjaväe

Kohaliku aja järgi eile pärastlõunal alanud tohutu elektrikatkestus puudutas 19 miljoni elanikuga Lõuna-Ameerika riigis kaheksat miljonit majapidamist, teatasid ametnikud. Elekter puudus Aricast põhjas, kus asub palju vasekaevandusi, kuni Los Lagoseni lõunas. Pealinnas Santiagos ei töötanud valgusfoorid, inimesed jäid lifti kinni ja peatus metroo, vahendab New York Times.

Valitsus kuulutas elektrikatkestuse piirkonnas välja liikumiskeelu kella 22-st 6-ni. Koolid on seal täna suletud. See puudutab umbes 300 000 õpilast.

„Täna on olnud keeruline päev miljonite kaasmaalaste jaoks,“ ütles Tšiili president Gabriel Boric õhtusel pressikonverentsil.

„Inimesed jooksid igal pool, et bussile jõuda,“ ütles 35-aastane Patricio Rodríguez. „Kõik tahtsid meeleheitlikult koju saada.“

Tšiilist on viimastel aastakümnetel saanud üks Ladina-Ameerika jõukamaid riike, millele on kaasa aidanud tohutud vasevarud, aga mitte kõik ei ole saanud tunda majanduskasvu hüvesid ja ebavõrdsus on sügavalt juurdunud.