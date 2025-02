Trumpi sõnul saabub Zelenskõi reedel maavarade kokkulepet allkirjastama

„Ma kuulen, et [Zelenskõi] tuleb reedel. Kindlasti on minu poolt okei, kui ta tahab selle koos minuga allkirjastada. Ja ma saan aru, et see on suur diil, väga suur diil,“ ütles Trump eile Valge Maja Ovaalkabinetis, vahendab CNN.

Küsimusele, mida Ukraina maavarade kokkuleppega saab, vastas Trump: „350 miljardit dollarit ja palju varustust, sõjalist varustust ja õiguse edasi võidelda.“

„Me oleme oma diili haruldaste muldmetallide ja erinevate muude asjade üle suuresti läbi rääkinud,“ ütles Trump, lisades, et Ukraina tulevast julgeolekut vaadatakse hiljem.

„Ma arvan, et see ei ole probleem,“ lausus Trump. „Ma rääkisin sellest Venemaaga. Neil ei paistnud sellega probleemi olevat. Nii et ma arvan, et nad saavad aru. /.../ Kui me seda teeme, ei lähe nad tagasi sisse.“

Kokkuleppele jõudmist ja Zelenskõi visiiti lähipäevil Washingtoni kinnitas CNN-ile ka anonüümseks jäänud Ukraina ametiisik.

Allikas ütles, et kokkuleppe tingimused lepiti kokku pärast seda, kui kõik vastuvõetamatu oli tekstist välja võetud, ning nüüd on selgemini sõnastatud, kuidas see kokkulepe Ukraina julgeolekule ja rahule kaasa aitab.

Eile õhtul teatas ka ajaleht Financial Times, et Ukraina kiitis maavaraleppe USA-ga heaks.

Kuigi tekstis puuduvad selged julgeolekugarantiid, väitsid ametnikud, et nad olid saavutanud palju soodsamad tingimused ja kujutasid lepingut kui võimalust suhete laiendamiseks USA-ga, et tugevdada Ukraina väljavaateid pärast kolmeaastast sõda.

Financial Times on näinud 24. veebruariga dateeritud kokkuleppe versiooni, mis näeb ette fondi asutamist, kuhu Ukraina panustaks 50 protsenti riigile kuuluvatest maavaradest, sealhulgas naftat ja gaasi, ja sellega seotud tuludest. Fond investeeriks projektidesse Ukrainas.

Siiski on lepingust välja jäetud viited USA julgeolekugarantiidele, mida Kiiev algselt nõudis vastutasuks tehinguga nõustumise eest.

