DELFI SAKSAMAAL | Valimispohmeluses kardetakse, et Merzi juhtimisel muutub Saksamaa samasuguseks nagu USA

Valimised võitnud kristlikud konservatiivid loodavad järgmise valitsemistsükli jooksul paremäärmuslaste toetusest õhu välja lasta. Ent siinkohal on rõhk just sõnal „loodavad“ – tulevasel koalitsioonipartneril on võimalik neile panna pähe päitsed, mis sellise arengu välistavad.