Mihkelson: eilne päev kinnitas, et Hiina ja Venemaa plaan USA nõrgestamiseks töötab

Riigikogu väliskomisjoni liige Marko Mihkelsoni sõnul oli USA juba varem maininud, et neil on kavatsus oma hoiakut Ukraina sõja osas muuta. Mihkelsoni sõnul on president Trumpi ilmne soov saavutada rahu iga hinna eest viinud selleni, et Ameerika Ühendriigid on valmis Venemaale järeleandmisi tegema, isegi kuni selleni, et ei nimetata toimuvat enam agressiooniks.