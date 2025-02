Eestis on praegu õhusaaste tase kõrgem kui tavaliselt. Mõjutatud on eelkõige astmaatikud

„See liitub saastega, mis me kohapeal tekitame, mistõttu on õhusaaste tasemed praegu kõrged,“ sõnas Teinemaa, kelle sõnul puudutab taoline saaste rohkem näiteks astmaatikuid, kellel võib see esile kutsuda astmahoogu.

„Ükski saaste pole tavainimesele akuutselt ohtlik. Sõltuvalt immuunsüsteemist võib see mõjutada inimest varem või hiljem. Õhusaaste on sama mõjuga, mis näiteks alkohol või suitsetamine,“ selgitas Teinemaa.

Teinemaa vaatas ka oma sõnutsi korra täna hommikul Tallinnas mere poole ning märkas, et taevas on õrnalt hägusem kui tavaliselt. Tema sõnul võib täna õhtul õhusaaste tõttu näha ka päikeseloojangul punasemat päikest kui muidu.

Copernicuse programm, mis keskendub keskkonna ja atmosfääri põhjalikule jälgimisele, sedastab, et õhusaaste tuleb just Lõuna-Poolast ja Rumeeniast ning kandub kõikjale üle Eesti. Kõrgeim tase mõõdeti mõõdeti eile õhtul Vilsandi jaamas, nüüd on see seal hakanud vaikselt langema. Küll aga on õhusaaste tase hakanud tõusma Põhja-Eesti jaamades.

Teinemaa sõnul ei pruugi veel homseks õhusaaste taanduda. „Öösel hakkab sadama. Vihm peseb atmosfäärist küll saaste välja, kuid see peaks homme järgi jääma. Kuna näitab lõunatuult, siis ilmselt lööb tase taas üles,“ selgitas Teinemaa, lisades, et see sõltub aga sellest, kuidas ilm käitub.

Õhusaaste taset saad jälgida siit.

