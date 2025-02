Prokuratuur nõuab riigireetmises süüdistatavale Makarovile 15-aastast vangistust

„Andrey Makarovit süüdistatakse riigivastases kuriteos, mis seisneb kokkuvõtlikult Eesti vabariigi kodanikuna Vene föderatsiooni luureteenistuse abistamises,“ alustas prokurör Kretel Tamm oma süüdistuskõnet. Tamm märkis seejuures, et Makarovi Eesti kodakondsus on tõendatud – ta on Eesti vabariigi sünnipärane kodanik oma esivanemate kaudu. Täpsemalt on Makarov topeltkodakondsusega.