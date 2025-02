VIDEOD ja FOTOD | Sügisest on mõnes koolis tehisintellekt. Kallas: vaatamata riskidele julgeme seda teha

Seni on vägagi vastakaid arvamusi tehisintellekti kasutamises õppetöö jaoks. „Suhtutakse skeptiliselt seal, kus on natuke puudu kogemusest ja teadmistest, et mis asi see (tehisintellekt - R.R.) on ja sellepärast tuleb tehisintellekti kooli toomisel alustada ikkagi koolitamisest,“ ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.