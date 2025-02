DELFI UKRAINAS | Luurejuht Kõrõlo Budanov: oleme Eestilt saanud infot, mida meil endal polnud

Luurejuht vestles Delfiga Jalta Euroopa Strateegia foorumil, mille Viktor Pintšuki fond korraldas sõja kolmandaks aastapäevaks. Budanov kinnitas, et Eesti eriteenistuste toetus on Ukrainale oluline ning koostöö seisneb eelkõige vastastikuses luureinfo jagamises. „Teie riik on geograafiliselt [Venemaa] põhjapoolsetele regioonidele lähemal,“ ütles ta. „See võimaldab saada vastuseid ka küsimustele, millele vastamiseks meil info puudub.“ Budanovi sõnul on see eriti oluline, et jälgida Tula oblastis ja kaugemalt põhjas asuvate väegrupeeringute tegevust.