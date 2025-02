DELFI UKRAINAS | Hersonis sajab tapvaid õielehti. Elanikud kannavad kaasas droonide eest hoiatavaid seadmeid

Linn on ka jaotatud umbkaudsete piiridega tsoonideks. Punane tsoon on kõige suurema tule all ja seal on kõige ohtlikum viibida, kuna tulistamine ei katke praktiliselt kunagi. Hallis tsoonis seevastu on olukord pisut rahulikum, ent turvalisus on suhteline ja mürsud langevad ka sinna. Delfi käis sõjaväelaste saatel punases tsoonis, kus inimesi kohtab harva. Enamik, keda punases tsoonis näha võib, on üle 50-aastased.