Taiwan arestis internetikaabli lõhkumises kahtlustatava Hiina meeskonnaga laeva

Taiwani peasaart Penghu saartega ühendanud kaabli lõhkunud laev on mugavuslipu all ja selle meeskond koosneb kaheksast Hiina kodanikust, teatas Taiwani rannikuvalve, vahendab CNN.

Togo lipu all olev alus Hong Tai viibis Taiwani edelaranniku lähistel kaabli juures alates kohaliku aja järgi laupäeva õhtust ega vastanud Taiwani rannikuvalve üritustele kontakti saada.

Veidi pärast seda, kui laev oli ööl vastu tänast ankru heitnud, teatas Taiwani telekommunikatsiooniettevõte Chunghwa Telecom, et avastas, et ühendus on katkenud.