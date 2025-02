Kreml: USA on Ukraina asjus märksa tasakaalustatum kui Euroopa

„Me näeme, et Ühendriikidel on märksa tasakaalustatum positsioon, mis aitab tõeliselt kaasa jõupingutustele, mis on suunatud konflikti reguleerimisele Ukraina ümber. Me loomulikult tervitame seda. Me leiame, et selline tasakaalustatud positsioon räägib tõesti tõelisest soovist anda panus reguleerimisse,“ lausus Peskov ajakirjanikele, kommenteerides USA vastuhäält ÜRO-s resolutsioonile, milles Venemaa sissetung Ukrainasse hukka mõisteti.