Tänavakivide puhastamine Varavari OÜ-ga

Miks on vaja tänavakive puhastada ?

Mustus, sammal ja vetikad kogunevad kivide pinnale, muutes need libedaks ning on potentsiaalselt ohuks jalakäijatele. Lisaks võivad kivide vahele kogunenud mustus ja sammal koguda niiskust, mis jäätudes tekitab kivides pragusid või need sootuks katki teha. Regulaarne puhastamine mitte ainult ei paranda kivide üleüldist väljanägemist, vaid pikendab ka nende eluiga ja tagab ohutuse jalakäijatele.

Tänavakivide puhastamisel kasutatakse enamasti survepesu meetodit. Tänavakivide puhastamisel on esmatähtis korralik tehnika, mis aitab mustust ja sammalt kiiresti eemaldada ega jäta laike. Töövahenditeks on enamasti kas rotaatorotsik või pinnapuhastuspann, mis meenutab muruniidukit ega lase mustusel igale poole laiali lennata. Kahjuks jäävad need pannid enamasti hätta suurema sambla eeldamisel ja vuukide puhastamisel.

Kuidas töid tehakse?

Esmalt kaetakse kinni peenrad, lilled ja muud kohad, mis ei kannata puhastust.

Tänavakivid puhastatakse survepesu meetodil.

Järgneval päeval teostatakse impregneerimine, märg-märjal-meetodil.

Lõpetuseks täidetakse tänavakivide vahed liivaga.

Meil on ka spetsiaalseid vahendeid, et peidus või väga mustad kivid puhtaks saada.

Miks on vaja tänavakive liivatada?

Liivatamine on tänavakivide hoolduses oluline etapp, kuna see täidab vuugid ning hoiab kive paigal. Liiv aitab vähendada kivide nihkumist ning vältida umbrohu ja samblike kasvu kivide vuukides. Meie kasutame vuukide täitmisel graniitliiva ehk kõige peeneteralisemat liiva.

Samblatõrje tähtsus

Sammaldunud kivid muutuvad libedaks. Samblatõrje aitab eemaldada olemasolevat samblikku ja ennetab uue kasvu. Parimad vahendid võivad ennetada samblike kasvu koguni kuni paariks aastaks. Keemilised samblatõrjevahendid ja mehaaniline puhastus aitavad hoida tänavakivid kauem puhtana.

Tänavakivide impregneerimine