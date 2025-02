„Vähki on võimalik ennetada ja võita. Päriselt.“ Vähiriski tuvastav geenitest aitab haigust õigel ajal avastada

„Kui aastas kukuks Eestis lennukiga alla 100 inimest, oleks debatt tohutu, kuid kui on vähisurmad, mida saab ennetada, ei kõiguta see ühiskonda, sest inimesed „kukuvad“ ükshaaval ning seda võetakse kui paratamatut statistikat,“ nentis ligi 30-aastase onkoloogistaažiga doktor Peeter Padrik. Ta on teemat korduvalt tõstatanud, olles veendunud, et personaalmeditsiin saab aidata.