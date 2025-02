Kreml teatas, et võttis vastu Serbia presidendi vabanduse ÜRO-s valesti hääletamise eest

Kommenteeris ka Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova, kes avaldas Telegramis serbiakeelse postituse: „Me teame, et serbia rahvas meid ei reeda. Me kuuleme teie südamete kaja, mis pole ükskõiksed ja on täis toetust. Me tunneme Serbia rahva armastust. Me elame kõik üle. Ja me võidame! Sest natsism tuleb peatada!“