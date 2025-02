Ukraina ülemraada võttis vastu otsuse, mis kinnitab Zelenskõi presidendivolitusi

Železnjaki sõnul öeldakse dokumendis, et vastutust selle eest, et Ukrainas ei ole praegu võimalik korraldada vabu, läbipaistvaid ja demokraatlikke valimisi, kannab Venemaa president Vladimir Putin. Ülemraada kuulutas Ukraina rahva nimel, et niipea, kui kehtestatakse kõikehõlmav, õiglane ja püsiv rahu, kuulutatakse välja ka Ukraina presidendi valimised, vahendab Meduza.