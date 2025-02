Rubio sõnul oli USA vastuhääle saanud ÜRO Ukraina-resolutsioon liiga „antagonistlik“

„Laiema resolutsiooni kohta, me arvame, et ÜRO peab, kui ta kavatseb olla 21. sajandil kasulik, ÜRO peab naasma oma hartajärgse missiooni juurde, mis on sõja ja konflikti ärahoidmine ja lõpetamine,“ ütles Rubio. „Seega me tundsime, et kõik teavad ja võib minna tagasi ja lugeda ajaleheartikleid viimasest kolmest aastast ja saada teada, mis Ukrainas juhtus. Aga nüüd, nagu president on väga selgeks teinud, tahab president Trump selle sõja lõpetada. Ta arvab, et kaugelt liiga palju inimesi on surnud, ja ta tahab selle lõpule viia. Me arvasime, et ei ole ausalt öeldes kaasaaitav, kui ÜRO-s on midagi väljas, mis on kummalegi poolele antagonistlik. Me püüame neid poisse laua taha saada. Kahjuks Ukraina ei nõustunud ja nad tahtsid enda omaga edasi minna. Me läksime siis julgeolekunõukogusse oma kompromissiga, mis on minu arvates väga õiglane sõnastus ja see põhimõtteliselt ütleb, et sõda on kohutav asi. Ma parafraseerin ja lihtsustan, aga see ütleb, et sõda on kohutav asi, kaugelt liiga palju inimesi on surnud, see sõda peab lõppema viisil, mis on vastupidav, sisuliselt kordab president Trumpi seisukohta selle kohta, mis see konflikt peaks olema, ja tuletab ÜRO-le meelde, et ÜRO eesmärk oli sõja lõpetamine ja konfliktide ärahoidmine, mitte konfliktide lõpetamise raskemaks tegemine. Niisiis arvasin ma, et on hea, et me saime selle julgeolekunõukogus tehtud ja venelased ei vetostanud seda. Ma ei ütle teile, et see lõpetab selle konflikti, ja ma ei suuda ära oodata kuni Elise Stefanik (USA tulevane suursaadik ÜRO-s – toim) on kohal, sest saab olema suurepärane, kui tema juhib, aga ma arvan kindlasti, et meie sõnastus on parem sõnastus ja loodetavasti edendab rahu asja.“