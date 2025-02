DELFI VIDEO KIIEVIST | Kristen Michal: Ukraina ja Euroopata peetud läbirääkimiste tulemusi ei pruugita arvesse võtta

Jah, kui kõik oleks tagantjärgi nii targad… Venemaaga mitte piirnevates riikides on olnud hoiakut, et Venemaaga on mõistuspärane asjaajamine siiski võimalik. Nüüd kõik avastavad, et ei ole. President Zelenskõi kirjeldas täna (eile – H.K.), kuidas Venemaa on ka varem teinud vaherahukokkuleppeid. Neid on alati rikutud. Euroopa ärkab küll aeglaselt, demokraatlikud režiimid pole nii kiired, kui aeglased, aga mulle tundub, et suund on õige ja osalt ka Ühendriikide sõnum, et igaüks peab hakkama oma kaitsesse rohkem panustama ja oma koha välja teenima NATO-s või üldse läbirääkimiste laua taga, on vaikselt kohale saanud küll. Enam ei kasutata seda kulunud väljendit, et äratuskell annab märku. Ma arvan, et me avastame veel poole aasta pärast, et mida me saame rohkem teha. Täna aga andsime palju konkreetseid lubadusi. Eesti on suurendanud oma relvaabi Ukrainale, eelmisel nädalal tõstsime seda veerandi võrra võrreldes varasemaga. Teised riigid panevad samamoodi raha, investeerivad siia tööstusse. 6. märtsil toimub erakorraline Euroopa Ülemkogu, kus veel otsuseid teeme. Ma arvan, et see rong liigub, kujundlikult öeldes.

Laussõja kolmas aastapäev meie vabariigi aastapäeval – kolm aastat on möödas, aga ikkagi avastame, et veel on võimalik midagi teha. Miks me varem seda ei teinud?

See oli Norra peaministri mõte, et Euroopa ei pääse laua taha kurtmisega. Mõte on ju lihtne: laua taha pääsed mõjuga, mis tähendab seda, et kui sa panustad kaitsesse ja oled tugev, siis sul on koht seal laua taga. Või näiteks Venemaad pigistades ehk keerad Venemaal hapniku kinni, näiteks sanktsioonidega. Siis on sul koht seal laua taga. Ma arvan, et see on igati eluterve, elukogenud suhtumine. Ei maksa nii palju kurta, vaid tuleb ise tugev olla. Ma arvan, et Euroopa tervikuna on selle sõnumi kätte saanud.

Veidi tuli jutuks, aga siin Ukrainas arutati seda läbi selle, et mida saame teha, et Ukraina sel määramatul ajal võimalikult tugevas olukorras oleks. Lihtsamalt öeldes: venelaste jaoks, nagu siin hinnatakse, läbirääkimised ameeriklastega ja ette kujutus, et nad saavad maailma üle ameeriklastega läbi rääkida, on ju ideaalne olukord. Sellel ajal ei tohiks tekkida tunnet, et Ukraina on jäänud üksi, et kohe saabub vaherahu. Prantsusmaa president oli täna Washingtonis, Ühendkuningriigi peaminister läheb sinna. Kõigi nendega on pidev suhtlus, ka Eestil on see suhtlus olemas. Lepitakse kokku ühtsed positsioonid ja kuidas käituda tulevaste Ukraina läbirääklimiste puhul. Et oleks selge, et Euroopa toetab Ukrainat, et Euroopa asju on võimalik Euroopaga arutada ja Ukraina asju Ukrainaga. Muid asju ei pruugita Ukrainas ega Euroopas arvesse võtta.

President Zelenskõi on konkreetne inimene, ju tal olid ka konkreetsed palved, mida meile südamele panna. Mis need olid?

Olid. Kõike päris detailselt välja ei saa öelda, aga eks see puudutab eeskätt seda, millist relvastust on vaja, milliseid vahendeid, millise aja jooksul. Eeskätt ikkagi kiiresti. Ja kuidas ta kujutab nüüd ette järgmisi samme. Pole just saladus, et Põhja-Balti riigid on Ukraina ühed kõige kindlamad toetajad. Meie ümber selline algne idee kohtumisest sõja aastapäeval ka korraldati. On ka teatud hulk ootusi ja plaane, mida lähinädalatel ja -kuudel teeme. Nende mängujooniste järgi püüame toimetada. Kõike avalikult veel ei jaga. Eks lähinädalatel ja kuudel avalikkus kuuleb.

Mis puudutab Eesti julgeolekut. Kui palju teised riigijuhid, näiteks väljastpoolt Balti riike, tunnevad muret Eesti pärast? Nii palju on räägitud sellest, kas Baltikum võib olla järgmine.

Küsitakse laiemalt, et mis meie hinnang Venemaale on. Meil on ju olnud pikka aega teadmine, et mis see Venemaa on. Eestit on ju peetud isegi peaaegu paranoiliseks Eesti seeski, kui hoiatatakse Venemaa ohu eest. Küsitakse ikka, et mis on Balti riikide ohutunnetus, mida nähakse suurima riskikohana. Mulle tundub, et ka Põhjamaad tunnevad, et nad on selles osa, ja ka Euroopa suured riigid tunnevad. Kui sõda lõppeks nüüd ja kohe, on Venemaal rohkem mehi relvade all, kui enne. Need mehed ei lähe kindlasti kehalise õpetajaks. Võib-olla mõni üksik. Küll nad otsivad uut rolli. Vanasti oli selleks Wagner, küll leitakse uued eraarmeed. See on nagu reklaam: tulemas ka varsti teie kodukanti. See mure on Euroopas täitsa tajutav.

