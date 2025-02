Kas su tööandja on tõesti nii hea, kui arvad? Viis märki, et sul on vedanud – või siis mitte

Töötajate panuse märkamine ja tunnustamine on kriitilise tähtsusega. Uuringud on näidanud, et töötajad, kelle tööd hinnatakse ja kelle saavutusi tunnustatakse, on motiveeritumad ning lojaalsemad. Kui tööandja panustab sinu arengusse, pakub koolitusi ja loob võimalusi edasi liikuda, saad kindel olla, et sind väärtustatakse. Kui aga ainus tagasiside, mida oled kuulnud, on midagi stiilis „noh, pole just kõige hullem“ või „oleks võinud veel hullemini minna“, siis ei pruugi tööandja sinu panust tõsiselt võtta. Kui arenguvõimalused ja tööandja tugi puudub, siis kuidas saad sina ettevõtte arengusse panustada ja ise samal ajal oma töös paremaks saada?

Vastavalt CV.ee Top Tööandja 2023 uuringule hindab 73,7% töötajatest oma tööandjat just palga ja hüvede pärast. Kui sinu tööandja pakub head palka, tervisekindlustust, boonuseid, paindlikke töökorraldusi, siis oled ilmselt heas kohas. Aga kui su palgatõus on viimati toimunud ajal, mil kõigil olid veel nuppudega telefonid, siis võib-olla peaksid hakkama tööturul ringi vaatama.

Mõtle korra oma tööpäeva algusele, kas see algab rõõmsameelselt ja motiveeritult või hoopis ärevuse ja ebameeldivustundega. Top Tööandja ei ole ainult see, kes maksab sulle palka, vaid ta suudab luua ka keskkonna, kus töötajad tahavad töötada ja panustada. Kuidas siis teha kindlaks, kas sinu praegune tööandja on tegelikult nii hea, kui sa arvad? Vaatame viit punkti, mis viitavad Top Tööandjale või hoopis sellele, et on aeg hakata uut töökohta otsima.

4. Kas juhtimine on õiglane või kehtivad topeltstandardid?

Kuidas sinu kontoris lood on – kas juhtidel on tekkinud oma lemmikud, kes saavad paremaid projekte või boonuseid, samal ajal kui sina teed justkui rohkem tööd, et ka kunagi paremate hulka pääseda? Kui sa seda kirjeldust lugesid ja noogutasid, siis loodame, et sa saad ka ise aru, kui ebaõiglane selline olukord on.

Kui juhid ei jaga infot läbipaistvalt, eelistavad kindlaid töötajaid või käituvad ühel päeval üht ja teisel teistmoodi, siis võib see olla märk sellest, et sinu karjäärivõimalused on piiratud.

5. Kas töö on paindlik või oled oma laua külge naelutatud?

Tänapäeva töötajad hindavad paindlikkust – olgu see siis kodukontori võimalus, paindlikud tööajad või usaldus töö tegemise osas. Kui saad oma tööd korraldada nii, et see sobitub sinu elustiiliga, on sul vedanud. Kui aga isegi arsti juurde minek nõuab kolme erineva juhi kinnitust, võib see viidata vananenud juhtimiskultuurile.

Kui su tööandja võimaldab kaugtööd, mõistab pereelu vajadusi ega nõua kellaajaliselt laua taga istumist, oled tööl Top Tööandja juures.

Töö- ja eraelu tasakaal on üheks olulisemaks teemaks, mida töötajad hindavad ning see on otsustav tegur ka tööandja valikul.

Millised tööandjad võidavad töötajate südamed?

Tööandjad, kes suudavad neid viit märki edukalt rakendada, ongi Top Tööandjad. Kas sinu tööandja kuulub nende hulka?

