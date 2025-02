USA rahandusminister: meil võivad olla Balti kindlus ja Poola kindlus, aga mitte sõjaline osalus Ukrainas

„Minu arusaamine on siin, et see saab olema Euroopa sõjaline lahendus, mitte NATO lahendus. Me lähtume sellest. Seega ma usun, et see on see, miks peaminister Starmer ja president Macron linnas on,“ vastas Bessent ja lisas siis: „Mida me saame teha, on kindlustada NATO olemasolevaid piire. Meil võivad olla Balti kindlus ja Poola kindlus ilma, et USA-l oleks edaspidi mingit osalust Ukrainas.“