VIDEO | President Alar Karis: kogu Euroopa on paigal ja vajab uut käiku

„Tuleb mõelda, mida teha rohkem ja paremini, et liiguksime kiiresti edasi. Kogu Euroopa on tegelikult paigal. Ja ma arvan, et probleem, miks ka üle ookeani vaadatakse meile võibolla ülevalt alla, on selles, et me ise ei ole suutnud oma jõudu ja võimekust näidata,“ märkis Karis.