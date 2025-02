VIDEO | Andrus Ansip: poliitilised otsused, mis välistavad emotsioonid, ei saa olla head otsused

„Minu meelest eriti vastas rahva ootustele presidendi konstateering, et ärevus ja hirm meid ei aita. Meid aitab ettevõtlik vaim ja nutikas tegutsemine ja seda viimast vabariigi president ootab meilt kaitsevaldkonnas, energeetikas, aga eriti meeldis mulle, et ta ootab seda tehisaru arendamise valdkonnas,“ ütles Ansip ja tõi välja homme alustava Tiigrihüpe 2.0 programmi.

„Me seisame uue murrangulise arengu lävel ja mul on hea meel, et vabariigi president ühes paljude ettevõtjate ja teadlastega on asunud ühemõtteliselt tehisaru arengut Eestis toetama,“ kiitis Ansip. „Me teame, et olnud teatavat konservatiivsust ja tõrjuvat suhtumist tehisaru suhtes. /.../ Aga kui me tõrjume eesti keele ja kultuuri tehisaru arengust eemale, siis see meie keele ja kultuuri arengut ei soosi.“