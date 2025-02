Väliseestlased tähistavad pidupäeva kodumaalt toodud toiduga

„Vabariigi aastapäev on kahjuks täpselt sellisel ajal, mil me ei saa koju minna: tänane üritus on selleks, et me siin saaks ka tähistada,“ ütles ühenduse turundus- ja kommunikatsioonijuht Liisa Maria Kull. Ta lisas, et kõik liikmed on Eesti patrioodid ja igatsevad tagasi Eestimaale, mistõttu oli ühingu loomine nende jaoks eriti oluline.