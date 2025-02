DELFI UKRAINAS | Droonivägede ülem: Eesti võiks aidata kiudoptilise kaabliga

„Ma ei saa aru, kui hakatakse rääkima, et hamburgeri hind on tõusnud pool eurot“

„Ma ei näe Euroopas ühtsust,“ teatas Suhharevskõi kategooriliselt. „Ma näen võitlust teise poole valijate pärast. Kui poliitilisel tasemel hakatakse rääkima sellest, et hamburgeri või saiakese hind Itaalias või Saksamaal on tõusnud pool eurot, samal ajal kui minu juures hukkub kümneid tuhandeid inimesi ja hävivad linnad, ei saa ma sellest aru. Tuleb teadvustada olgugi kauge, aga ikkagi inimelu väärtust. Ja mõista, milline on tegelikult nende hamburgerite hind.“