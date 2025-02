REPORTAAŽ | Eesti sünnipäev tõi vaenujalal olnud konservatiivid taas kokku

„Kui me ei toeta Euroopa rahvusriike, kes oma püsimajäämise eest on valmis kõik kaalule panema, siis mis rahvuslased me oleme?“ küsib Ruuben Kaalep, kes alles hiljuti tugevalt EKRE poliitikat kritiseeris, kuid täna tõrvikurongkäigul Ukraina lippu lehvitas.