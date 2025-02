VIDEO | Kaitseväe juhataja Andrus Merilo: ma endiselt ei ole suurem paraadide mees

Mullu ütles Merilo Eesti Päevalehele, et ta ei ole suurem paraadide inimene. Sellega nõustus ta ka tänavu. Samas tunnistas ta, et kaitseväe juhatajana on ta oluliselt nähtavamal ja tunneb ka suuremat vastutust.

Geopoliitilist olukorda ning Euroopast, USAst tulnud ärevate sõnumite valguses sõnas Merilo, et nii kaua kui me ise panustame, on Eesti väga hästi kaitstud ükskõik milliste ohtude eest.

„Meie rahva ellujäämine on kogu aeg siin Läänemere kaunil kaldal sõltunud ainult sellest, kui hästi me ise oleme valmis rasketeks aegadeks /…/ Täna meid ootab ees kohe kindlasti ühel või teisel moel võitlus, mis ei pruugi lõppeda sõjaga, kui me teeme kõik asjad õigesti.“

Merilo sõnas, et Eesti kaitseväe tugevus on rahva toetuse kindel olemasolu, mis väljendub selles, et ollakse valmis tegema ohverdusi, kaasa arvatud rahalisi.

Vabariigi aastapäeva puhul soovis kaitseväe juhataja eestlastele ratsionaalset ja kainet mõtlemist, olukorrast õigesti aru saamist ja tulevikku vaatavaid otsuseid.

„Vahepeal tekivad erinevad ohud ja nende ohtudega on vaja tegeleda, aga ma usun, et ohu peale ei tohiks kogu jõudu panna,“ ütles ta. Merilo sõnul tuleks elada elu nii, et on võimalik nautida ka pisiasju ja tunda rõõmu elu ilust ja rõõmust.

Vaata lähemalt videost!

