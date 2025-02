VIDEO | 107 sekundit jäävees! Talisuplejad tähistasid vabariigi aastapäeva külma suplusega

Ürituse korraldaja Aivar Tugedami sõnul on üritus väga populaarne. „Talisuplemine on oluline, et hoida Eesti inimesed oma riigi jaoks tugevad ja terved, sellepärast me seda teemegi,“ selgitas Tugedam. „Kui oled talisupleja, siis on sul rannailma 365 päeva aastas! Ma pole näinud kurba talisuplejat,“ kirjeldas Tugedam talisuplemise mõnusid.