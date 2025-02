Kreml: näeme Washingtoni katseid „Ukraina konflikti algpõhjustesse“ süveneda

„Üks administratsiooni esindaja teatas just tegelikult neil päevil pressiga suheldes, et USA formatiseerib praegu tervikuna ümber lähenemist Venemaale, dialoogile Venemaaga. See on see, mida me tervitame ja toetame,“ ütles Peskov Interfaxi vahendusel.

Peskov jätkas, et Venemaa loodab, et Washington analüüsib täiel määral Ukraina konflikti algpõhjusi.

„See on tegelikult see, millele me oleme alati püüdnud pöörata meie Euroopa oponentide tähelepanu, ja see, mida nad on alati keeldunud tegemast, täpselt nagu ka Washingtoni eelmine administratsioon,“ ütles Peskov.

Peskov kuulutas, et analüüsimata sügavalt seda, mida Venemaa Ukraina konflikti algpõhjusteks peab, ei saa sisuliselt „kvaliteetse reguleerimisega“ tegelda.

„Ja siin näeme me tõesti Washingtoni katseid ikkagi süveneda sellesse, mis oli selle konflikti algpõhjus, ja me loodame, et see analüüs aitab kaasa jõupingutustele konflikti reguleerimise kontekstis,“ ütles Peskov.

Peskovi sõnul tahetakse Kremlis täpsustust Valge Maja pressisekretäri Karoline Leavitti avaldusele, et Ukraina konflikti lahendamine on võimalik juba sel nädalal.

Peskov rääkis veel, et Venemaa ja USA esindajad arutavad ekspertide tasemel „ärritajaid“ kahe riigi suhetes.

„Jutt käib selle vestluse algusest ekspertide tasemel välisministeeriumi liinis, milles leppisid kokku meie delegatsioonid Ar-Riyadis. See on see sama dialoog ärritajate üle ja esmajärjekorras kahe riigi diplomaatiliste esinduste töö blokeeringust vabastamise üle,“ ütles Peskov.

