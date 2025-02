Lavrov: Venemaa lõpetab sõjategevuse, kui läbirääkimised annavad püsiva teda rahuldava tulemuse

„Eristub USA positsioon, seda on järjekindlalt väljendatud, see ei kutsu lihtsalt kohe rahu tegema, kokkupuutejoont maha jätma ja hiljem mõtlema, mida teha. Me oleme alati rõhutanud, et selline variant meid ei rahulda. Sellist varianti on juba proovitud 2022. aasta aprillis Istanbulis,“ ütles Lavrov, vahendab Interfax.

„President on selgelt öelnud, et me oleme valmis pidama läbirääkimisi nii Ukraina kui ka Euroopaga, mis iganes esindajatega, kes tahaksid hea tahte vaimus aidata saavutada rahu, aga lahingutegevuse lõpetame me alles siis, kui need läbirääkimised annavad kindla püsiva tulemuse, mis Venemaad rahuldab,“ lausus Lavrov.

Lavrovi sõnul tuleb arvesse võtta tõsiasju kohapeal.

„Vastavalt Venemaa konstitutsioonile määras see valik [tunnustamata referendumid Ukraina okupeeritud territooriumidel] rahvusvahelise õiguse järgse seisundi, rahvusvahelise õiguse järgse staatuse. Ja kõigi nende tõsiasjade austamine on loomulikult obligatoorne. Nagu on obligatoorne ka Ukraina kategooriline mitteastumine NATO-sse, selle kohta peab olema selge raudbetoonkokkulepe,“ ütles Lavrov.

„Me tervitasime kohtumisel Ar-Riyadis Ameerika kolleegidega seda fakti, et [USA president Donald] Trump on nimetanud avalikult ja korduvalt Ukraina NATO-sse tirimise liini veaks, on öelnud, et kui tema oleks noil aastail president olnud, ei oleks ta kunagi lubanud sellisel liinil peale jääda, ja seega ei oleks tema sõnul toimunud mingit kriisi. Aga selles, et Ukraina NATO-sse vedamine on toimunu üks võtmetähtsusega algpõhjuseid, ei ole mingit kahtlust,“ teatas Lavrov.

