Saksamaal peetakse kõige tõenäolisemaks konservatiivide ja sotside kaksikliitu

Saksamaa Bundestagi valimiste võitja on Union, nagu seda kohapeal nimetatakse, mis koosneb konservatiivsest Kristlik-Demokraatlikust Liidust (CDU) ja selle Baieri sõsarparteist Kristlik-Sotsiaalsest Liidust (CSU). Et liberaalne Vaba Demokraatlik Partei (FDP) ja vasakpopulistlik Sahra Wagenknechti Liit (BSW) ei ületanud 5% künnist, on võimalik moodustada kahe erakonna koalitsioon sotsiaaldemokraatidega (SPD), vahendab Die Welt.