Trumpi eriesindaja Witkoff: Venemaad ei peaks sõja alustamises süüdistama

„Sõda ei pidanud toimuma, see provotseeriti. See ei tähenda tingimata, et selle provotseeris Venemaa,“ lausus Witkoff eile CNN-i saates „State of the Union“, vahendab Politico.

Witkoff väitis, et sõja sütitas Ukraina soov NATO-ga ühineda.

„Tollal oli igasuguseid jutte Ukraina NATO-ga ühinemisest. /.../ Seda ei pidanud juhtuma,“ ütles Witkoff. „See muutus sisuliselt venelastele ähvarduseks ja nii me peame selle faktiga tegelema.“

Witkoffilt küsiti ka Valge Maja pressisekretäri Karoline Leavitti laupäevase avalduse kohta, et Trump tunneb, et võib saada Venemaa diiliga nõusse juba sel nädalal.

„Meie vestlused Saudi Araabias koos välisministri ja rahvusliku julgeoleku nõunikuga olid minu arvates positiivsed, konstruktiivsed ja selgelt hooguandvad. Seega ütleksin ma, et olen optimistlik ja positiivne, nagu on ka president, et me saame midagi tehtud üsna kiiresti. Diilid töötavad, Jake (intervueerija Jake Tapper - toim), ainult siis, kui on head kõigile osapooltele, ja see on rada, millel me siin oleme,“ ütles Witkoff.

Veel ütles Witkoff, et nii Ukraina kui ka Venemaa peavad tegema järeleandmisi.

„Te näete järeleandmisi mõlemalt poolt. Ja see on see, mida president teeb kõige paremini. Ta ühendab inimesi. Ta paneb nad mõistma, et tee rahule kulgeb läbi järeleandmiste ja konsensuse tekitamise. Ja ma arvan, et te näete siin väga edukat tulemust,“ ütles Witkoff.

Witkoffi sõnul võib Ukraina ja Venemaa vahelise rahukokkuleppe aluseks saada „Istanbuli protokolli kokkulepe“.

„Me jõudsime millegi allkirjastamisele väga-väga lähedale,“ kinnitas Witkoff.

Tegemist on dokumendiga, mida arutati Ukraina ja Venemaa vahel 2022. aasta kevadel. Mingile kokkuleppele tollal ei jõutud.

