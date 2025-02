INTERVJUU | Ukraina suursaadik: see, et meil on praegu raske, ei tähenda, et meid võib röövida

USA president Donald Trump on hiljuti väljendanud Ukraina aadressil üsna teravat retoorikat. Kas nendest sõnadest saab teha kaugeleulatuvaid järeldusi ja kas USA-Ukraina suhteid on veel võimalik parandada?

Esiteks ma sooviks öelda, et Ukraina ja USA vahelised suhted on meile väga olulised. USA on jätkuvalt kõige tähtsam partner meie iseseisvuse ja meie julgeoleku tagamisel. See on globaalse tähtsusega riik ja me tahame, et see riik oleks endiselt meie poolel. Uus USA administratsiooni tuli uute mõtete ja lähenemistega, üritades leida enda viise Ukraina valitsusega suhtlemiseks. See pole alati läinud edukalt ja nagu näeme, tekivad vahel arusaamatused. Arvan, et nii on see sellepärast, et uus administratsioon ei ole täielikult informeeritud, mis Ukrainas toimub ja miks seal asjad niimoodi toimivad. Töötame usinalt selle nimel, et USA administratsiooniga ühist keelt leida.

Kui jätta kõrvale Trumpi kommentaarid, et Zelenskõi valitseb diktaatorina ja Ukraina poleks pidanud sõda alustama [pärast praeguse intervjuu toimumist täpsustas Trump avalduses, et sõda alustas siiski Venemaa], siis kas USA-st on tulnud ka positiivsemaid signaale?

Esiteks paneme faktid paika: president Zelenskõi valiti ametisse 2019. aastal, need olid Ukraina ajaloo kõige demokraatlikumad valimised ja Zelenskõi sai minu mäletamist mööda umbes 73% häältest. Selliseid ütlusi demokraatlikult valitud presidendi kohta ei saa me aktsepteerida. Ukraina põhiseaduse järgi ei tohi sõjaseisukorra ajal valimisi läbi viia. Seni, kuni uut presidenti ei ole valitud, jätkab demokraatlikult valitud presidendina Volodõmõr Zelenskõi.