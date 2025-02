Saksa valimised võitnud Merz pole kindel, kas NATO-t varsti sellisel kujul enam on

„Sekkumised Washingtonist ei olnud vähem dramaatilised ja drastilised ja lõpuks jultunud, kui sekkumised, mida me oleme näinud Moskvast,“ ütles Merz valimispäeva õhtul telesaates „Berliner Runde“, pärast tema juhitud konservatiivide (CDU/CSU) valimisvõitu, vahendab DPA.

Hiljemalt pärast USA presidendi Donald Trumpi eelmise nädala avaldusi on Merzi sõnul selge, et ameeriklastel, vähemalt selle valitsuse ameeriklastel, on Euroopa saatusest üsna ükskõik.

Merz tõi eriti esile tehnoloogiamiljardär Elon Muski avaldused, kes on avaldanud korduvalt toetust Saksamaa parempopulistlikule erakonnale Alternatiiv Saksamaale (AfD).

Saksamaa on Merzi sõnul kahelt poolt tohutu surve all, mistõttu on absoluutne prioriteet tekitada Euroopas ühtsus ning tugevdada Euroopat nii, et „me saavutame samm-sammult sõltumatuse USA-st“. „Ma poleks uskunud, et ma pean kunagi telesaates midagi sellist ütlema,“ lisas Merz.

Merz ütles, et ootab pingsalt juuni lõpus toimuvat NATO tippkohtumist ja seda, kas siis on üldse enam NATO-st selle praeguses vormis juttu „või kas me peame tekitama palju kiiremini Euroopa kaitsevõime“.

