FOTOD, VIDEO ja BLOGI KIIEVIST | Zelenskõi: õnnitlused Eesti rahvale ja riigile. Jumal hoidku, et teil ei tuleks sõda

Ukraina president arvas, et riigid, milles on suurem vene emakeelega inimeste osakaal, on Putini sihtmärgiks. „Ohtlikuim on olukord siis, kui on üksjagu vene juurtega inimesi. Kui teil on Venemaaga piir, siis teil lihtsalt on selline ühiskond. Nii nagu meil – venelastest isad, ukrainlannadest emad,“ rääkis riigipea. „Kui Ukraina langeb, on Eestis samuti see risk. Ja Venemaa poliitika tõttu ka teistel sellistel riikidels,“ sõnas Zelenskõi.