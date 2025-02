Hussar meie panusest Ukraina aitamisel: teeme seda, sest me hoolime vabast maailmast

„Meie tahe ja armastus oma maa vastu on see, mis juhib meid sellel teel,“ ütles ta. Hussar märkis sedagi, et me oleme hariduse ja tarkuse usku rahvas ning selle tulemused ei väljendu vaid PISA testide kõrgetes kohtades. Tema sõnul seisab Eesti kõrgelt ja kindlalt kõikides vabadust, õiguskindlust ja arengut mõõtvates edetabelites

Hussar rääkis oma kõnes ka Eesti inimeste panusest täna neljandasse sõja-aastasse sisenenud Ukraina toetamisel, märkides, et ühe inimese kohta on meie sõjamajanduslik toetus suurim maailmas. „Me teeme seda, sest me hoolime vabast maailmast ning teame ja tunneme Venemaa imperialistlikku ja kuritegelikku iseloomu. Tunneme Venemaa liidri Putini mordorlikku ja mõrvarlikku loomust. Me ei soovi ühelegi inimesele ega demokraatlikule rahvale saatust Gulagis,“ sõnas ta.

Hussari sõnul teame me sedagi, et Venemaaga on võimalik sõlmida rahu meie tingimustel. „Jaan Poska eestvedamisel sõlmitud Tartu rahuks lõid tingimused Eesti sõjaline üleolek, meie liitlaste toetus ning mõjuvad majandussanktsioonid. Ainult selline valem saab olla teekaart, mis tagab püsiva rahu ka Ukraina jaoks.“

Pidulikul lipuheiskamise tseremoonial ütles õnnistussõnad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti luges ette EMTA lavakunstikooli XXXII lennu näitlejaüliõpilane Erling Eding.

Eesti Meestelaulu Seltsi ühendmeeskoori, Rahvusooper Estonia poistekoori ja ettevalmistuskoori ning Tallinna politseiorkestri esituses kõlasid „Eesti lipp“, „Hoia, Jumal, Eestit“, „Jää vabaks, Eesti meri“ ning „Kodumaa“.

