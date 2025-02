Kristen Michal viibib agressiooni alguse aastapäeval Kiievis. Toimub rahvusvaheline tippkohtumine

„Oluline on tegutseda kiiremini ning suurendada toetust Ukrainale,“ lisas ta. „Samal ajal peame jätkama Venemaa nõrgestamist, tugevdama sanktsioone ning kasutusele võtma külmutatud varad. Eesti näeb Ukraina tulevikku Euroopa Liidus ja NATOs.“

Kiievis toimub sõja alguse kolmanda aastapäevaga seoses rahvusvaheline tippkohtumine Ukraina toetuseks.

Lisaks Eesti peaministrile võõrustab Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Soome, Läti, Leedu, Kanada, Taani, Islandi, Norra, Rootsi ning Hispaania liidreid. Euroopa Liidu poolt osalevad Ülemkogu eesistuja Antonio Costa ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Zelenskõi tegi aastapäeva eelõhtul märgilise avalduse. Ta sõnas, et on valmis oma ametist taanduma, kui sel juhul saaks Ukrainast NATO liige. „Võin oma ameti vahetada NATO liikmelisuse vastu. Kui see oleks tingimus, võin seda teha koheselt,“ lausus ta Kiievis toimunud pressikonverentsil. Ta viitas, et tema eesmärk on rahu Ukrainas. Seda siis muidugi nende vaates mõistlikel tingimustel. Ka selle nimel oleks ta valmis ametist lahkuma. President jätkas, et ta on keskendunud Ukraina julgeolekule praegusel hetkel. „Pole mu suur unistus, et olen president mitu kümnendit,“ tõdes ta, et tema taha asi ei jää.

Zelenskõi nentis, et rahuläbirääkimistel on kindlasti NATOga ühinemise teema laual, aga ta ei spekuleerinud, kuhu see viia võiks. Zelenskõi ütles, et ootab USA presidendilt Donald Trumpilt mõistmist ja julgeolekugarantiisid. Zelenskõi lisas, et on Trumpi ka Ukrainasse visiidile kutsunud, aga kokkulepet selleks pole veel saavutatud. „Võib-olla tuleb ta siia või lähen mina Washingtoni. See oleks kasulik.“

Sel nädalavahetusel kinnitas Vene asevälisminister Sergei Rjabkov omakorda, et Donald Trumpi ja Vene presidendi Vladimir Putini kohtumiseks käib intensiivne ettevalmistustöö. Trump on öelnud, et tippkohtumine võiks toimuda juba enne veebruari lõppu, kuid Rjabkovi sõnul võivad lähema kahe nädala jooksul jätkuda pigem USA ja Vene valitsusdelegatsioonide kohtumised.

