„Võin oma ameti vahetada NATO liikmelisuse vastu. Kui see oleks tingimus, võin seda teha koheselt,“ lausus ta Kiievis toimunud pressikonverentsil. Ta viitas, et tema eesmärk on rahu Ukrainas. Seda siis muidugi nende vaates mõistlikel tingimustel. Ka selle nimel oleks ta valmis ametist lahkuma. President jätkas, et ta on keskendunud Ukraina julgeolekule praegusel hetkel. „Pole mu suur unistus, et olen president mitu kümnendit,“ tõdes ta, et tema taha asi ei jää.

Zelenskõi nentis, et rahuläbirääkimistel on kindlasti NATOga ühinemise teema laual, aga ta ei spekuleerinud, kuhu see viia võiks. Zelenskõi ütles, et ootab USA presidendilt Donald Trumpilt mõistmist ja julgeolekugarantiisid. Zelenskõi lisas, et on Trumpi ka Ukrainasse visiidile kutsunud, aga kokkulepet selleks pole veel saavutatud. „Võib-olla tuleb ta siia või lähen mina Washingtoni. See oleks kasulik.“

Samal ajal sõnas Vene asevälisminister Sergei Rjabkov laupäeval, et USA presidendi Donald Trumpi ja Vene presidendi Vladimir Putini kohtumiseks on intensiivne ettevalmistustöö.

Praegu on ettevalmistused varajases faasis, märkis Rjabkov. Trump on öelnud, et tippkohtumine võiks toimuda juba enne veebruari lõppu, kuid Rjabkovi sõnul võivad lähema kahe nädala jooksul jätkuda pigem USA ja Vene valitsusdelegatsioonide kohtumised.

Viimase nädala jooksul on USA president Donald Trump teinud kritiseerivaid kommentaare Ukraina suhtes. Eile kritiseeris ta ka Ukraina Euroopa liitlaseid Prantsusmaad ja Ühendkuningriiki, öeldes, et nad pole sõja lõpetamiseks midagi teinud. Küll aga muutis ta oma sõnavõttude kurssi, tunnistades, et Venemaa tungis Ukrainasse.

Mis puudutab Zelenskõi isikut, siis nädala keskel avaldas Trump rahulolematust, et too keelduvat valimisi korraldamast. „Tal on Ukraina küsitlustes väga madal toetus ning ainus, milles ta hea oli, oli Bideni „nagu viiuli“ mängimine. Valimisi mittekorraldav diktaator Zelenskõi peab kiiresti tegutsema või tal pole enam riiki,“ hoiatas ta.